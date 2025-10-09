Губернатор Ямала с рабочим визитом посетил Лабытнанги и Харп

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов совершил рабочую поездку в Лабытнанги и Харп, сообщили в правительстве региона. Вместе с главой города Мариной Тресковой он оценил ход строительства домов, благоустройство, обновление инфраструктуры, развитие сферы здравоохранения.

Сначала губернатор осмотрел строительство моста через реку Собь в Харпе — сейчас строители монтируют и погружают сваи. Затем он проверил, как строятся дома по улице Одесской: на месте снесенных деревянных построек возводят четыре дома на 229 квартир (два из них будут с жильем для аренды), их введут в эксплуатацию в 2026 году. Дмитрий Артюхов отметил, что в последние годы Харп серьезно преобразился, а в следующем году в поселке не останется ветхих деревянных домов. Также глава региона посетил храм Рождества Пресвятой Богородицы, в котором с 2023 года ведется ремонт, и ознакомился с работой Центра активного отдыха и туризма.

В Лабытнанги Дмитрий Артюхов осмотрел новое молодежное пространство, которое открылось в марте на базе филиала Ямальского многопрофильного колледжа. В Лабытнангской больнице ознакомился с работой отделения, в котором проводят МРТ — с февраля врачи выполнили более 1 тыс. исследований. Кроме того, глава Ямала проверил обновленные территории домов №20 на ул. Школьной и №10 на ул. Дзержинского, осмотрел автоматизированную газовую котельную в 8-м микрорайоне и оценил ход строительства рекреационного комплекса «Харбей». Также к завершению близится реконструкция бывшего спортивного комплекса «Олимп».

«Город, как столица уже Приуралья, заметно меняется. Посмотрел, как реализуются решения, которые мы приняли в ходе последней поездки, в начале этого года. Команда, как всегда, работает очень хорошо, очень слаженно. Новая задача – развитие Большого Приуралья. Будем принимать большую программу до 2030 года, которая охватит все, даже самые маленькие населенные пункты района. Ряд вопросов будем погружать в бюджет на ближайшие три года для того, чтобы запустить программу развития»,— подвел итоги поездки господин Артюхов.

Напомним, Дмитрий Артюхов посетил Лабытнанги и Харп в январе: он посетил водоочистные сооружения на реке Ханмей, встретился с работниками мясоперерабатывающего комплекса «Паюта» и поучаствовал в открытии спорткомплекса «Рай-Из».

Ирина Пичурина