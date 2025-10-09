Ростехнадзор остановил погрузочные работы на Волге в Ярославле

В затоне реки Волга в Ярославле остановлены погрузочно-разгрузочные работы одной из компаний после проверки Ростехнадзора. Об этом сообщили в УФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Компания не предоставила документы о контроле за промышленной безопасностью. Не было данных о назначенных ответственных лицах, выполнении предписаний и инцидентах. Сотрудники не прошли аттестацию, а план на случай аварий отсутствовал.

Суд приостановил эксплуатацию опасного объекта. Судебные приставы немедленно прекратили деятельность компании, учитывая угрозу для жизни и здоровья граждан. Служба будет следить за исполнением решения.

Антон Голицын