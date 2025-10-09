Аукцион на КРТ в барнаульском микрорайоне «Поток» объявят в ноябре

В ноябре мэрия Барнаула выставит на торги право комплексного развития территории (КРТ) микрорайона «Поток». Об этом говорится в сообщении официального сайта столицы Алтайского края по итогам состоявшегося 9 октября совещания, посвященного реализации проекта.

Площадь участка составляет около 30 га. Там планируется построить около 40 многоквартирных домов общей площадью около 380 тыс. кв. м, а также объекты социальной инфраструктуры. Начальная цена на аукционе будет установлена в размере 36,5 млн руб.

«Исполнителю отводится один год на разработку и утверждение документации по планировке территории с учетом разработки комплексных схем инженерного обеспечения и транспортного обслуживания. Застройщику придется самостоятельно решать вопрос с расселением расположенного здесь ветхого и аварийного жилья»,— говорится в пресс-релизе городской администрации.

Итоги аукциона планируется подвести в декабре.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале октября стало известно, что ООО «СЗ "Смарт"» и ООО «СЗ "Строительная инициатива"» стали победителями аукционов ДОМ.РФ по двум проектам КРТ в Барнауле в районе Павловского тракта. Суммарная площадь этих участков составила менее 1 га.

