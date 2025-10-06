«Смарт» и «Строительная инициатива» победили на торгах на право КРТ в Барнауле

Победителями аукционов «Дом.РФ» по двум проектам комплексного развития территории (КРТ) в Барнауле в районе Павловского тракта стали ООО «СЗ "Смарт"» и ООО «СЗ "Строительная инициатива". Обе компании зарегистрированы в Алтайском крае, говорится в протоколе подведения итогов на портале «ГИС. Торги».

Так, по итогам аукциона по проекту КРТ на участке площадью 423 тыс. кв. м победила «СЗ "Смарт"». Девелопер предложил за лот 56,6 млн руб. при стартовой цене 1,9 млн руб. В торгах приняли участие пять компаний: ООО «СЗ "А-лив"», ООО «СЗ "Лапландия"», ООО «СЗ "Эволенд"» и ООО «СЗ "Строительная инициатива". Победителем признан участник, предложивший наибольшую цену. С застройщиком заключен договор аренды и реализации проекта КРТ на 13,5 лет. Арендная плата установлена на весь период из расчета: 4 руб. 55 коп. за 1 кв. м площади земельных участков в год, НДС не облагается.

Победителем аукциона по проекту КРТ на участке площадью 413,2 тыс. кв. м стало ООО «СЗ "Строительная инициатива". Застройщик за лот предложил 104,1 млн руб. при стартовой стоимости в 8,7 млн руб. Срок реализации проекта — 11,5 лет с даты подписания акта приема-передачи земельного участка.

В октябре 2025 года «Дом.РФ» запланировал провести аукционы, совмещающие механизмы «за долю» и комплексного развития территорий (КРТ), в отношении земельных участков общей площадью около 318 га под строительство суммарно 1,94 млн кв. м жилья в западной части Барнаула. По всем лотам доля жилых и нежилых помещений, которые застройщик передаст госкомпании по окончании строительства, составляет 2%.

На прошлой неделе определен победитель аукциона на право КРТ земельного участка в районе Павловского тракта общей площадью 867,2 тыс. кв. м. Договор заключен с компанией из Барнаула — ООО «СЗ "Шотландия"».

Лолита Белова