Суд ЮАР поддержал решение арбитража РФ о взыскании с Google 10 млрд руб.

Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) постановил исполнить решение Московского арбитражного суда о взыскании с компании Google 10 млрд рублей в рамках процедуры банкротства ее российского подразделения. Об этом сообщила газета «Ведомости». Ордер уже опубликован, 1 октября его направили для исполнения шерифу. Это первое решение иностранного суда, согласившегося исполнить российское взыскание в пользу структуры Google в России.

В апреле 2024 года конкурсный управляющий Валерий Таляровский подал заявление об оспаривании дивидендной выплаты, которую российская «дочка» перечислила Google International LLC. Платеж произошел после того, как в декабре 2021 года российский суд обязал американскую компанию разблокировать YouTube-канал «Царьград-медиа».

«Этот судебный акт предусматривал начисление судебной неустойки, избежать уплаты которой Google и пытался, обнуляя свой счет под видом уплаты дивидендов за границу»,— заявил партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян.

Валерий Таляровский требовал от Google вернуть 10 млрд руб. — сумму дивидендов и связанных с их выплатой налогов. Московский арбитражный суд в 2024 году удовлетворил его требования. В конце августа этого года Верховный суд ЮАР приказал арестовать активы Google International LLC, которые находятся в юрисдикции страны. Господин Зурабян заявил, что российская сторона ожидает аналогичных решений и в других юрисдикциях, где имеются активы Google.