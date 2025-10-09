Павел Дорофеев забил на поражение

Автором первого в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ хет-трика выпало оказаться российскому хоккеисту. Им стал форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев. Однако три заброшенные им во втором периоде шайбы не помогли «Вегасу» на своей площадке одолеть во второй день первенства, 8 октября, «Лос-Анджелес Кингс». Хозяева уступили в серии буллитов — 5:6.

Павел Дорофеев (справа)

Фото: John Locher / AP

Фото: John Locher / AP

Кажется, обозревателей, освещавших этот матч, Павел Дорофеев слегка сбил с толку. В центре внимания, по идее, должны были оказаться другие игроки открывавшего свой сезон «Вегаса»: встреченный овацией публики знаменитый форвард Митч Марнер, которого летом переманили из «Торонто Мейпл Лифс», и составивший, видимо, прочную связку с ним центральный нападающий Джек Айкел, стержень команды, только что подписавший еще год назад показавшийся просто колоссальным восьмилетний контракт на $108 млн. Теперь, правда, он уже таким не кажется, потому что поднятый потолок зарплат вылился в череду гигантских по прежним меркам договоров. А у Кирилла Капризова, вожака «Миннесота Уайлд», в его контракте за те же восемь лет предусмотрена выплата $136 млн. С ними, Марнером, Айкелом, все-таки прежде всего ассоциируется фаворитский статус, которым наделили «Вегас» многие эксперты. Но пришлось выделять Дорофеева.

Впрочем, нельзя сказать, что его хет-трик был громом среди ясного неба. Форвард, которому 24 года, не так раскручен, как некоторые выступающие в НХЛ соотечественники,— тот же Капризов, Никита Кучеров, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Овечкин. Но на самом деле несомненный снайперский талант он успел предъявить задолго до этого матча. Три гола в игре Дорофеев забил уже в третий раз в карьере, а в прошлом сезоне забросил в ворота соперников «Вегаса» в регулярном чемпионате 35 шайб. Это лучший показатель в команде и в топ-25 лучших в лиге. Даже Айкел отмечал, насколько удобно играть с Дорофеевым — правильно открывается, неплохо бросает.

В матче против «Лос-Анджелес Кингс» Павел Дорофеев лишь доказал, что отточенные раньше навыки в межсезонье от него никуда не делись, что он по-прежнему опасен.

Все свои голы он забил во втором периоде. Первый был плодом его индивидуальных усилий: Дорофеев отобрал шайбу перед зоной «Лос-Анджелеса», вкатился в нее и, не сближаясь с вратарем Антоном Форсбергом, бросил в створ. Бросок вышел точным: шайба воткнулась в сетку рикошетом от стойки.

Два следующих были похожи друг на друга. Павел Дорофеев занимал привычное уже для него место справа при розыгрыше большинства. А дальше, внимательно следя за перепасовкой партнеров, сам иногда принимая в ней участие, Дорофеев потихоньку подкрадывался к углу ворот, дожидаясь передачи. Передачи были и находили форварда. Классическая для Дорофеева уже история.

Все голы тянули на очень-очень важные. Дело в том, что в стартовом периоде «Вегас» выглядел скверно — совершенно зажатым на фоне «Лос-Анджелеса», который в первый день чемпионата успел как следует размяться, уступив «Колорадо Эвеланш». Калифорнийцы вели со счетом 2:0. А Дорофеев своей «кражей» помог хозяевам прийти в себя. Благодаря его третьему голу равновесие было восстановлено, возникло ощущение, что переживший худшее «Вегас» обязательно дожмет оппонента.

Более того, он его и дожимал, добившись в заключительном периоде отрыва в две шайбы благодаря голам Джека Айкела и Ивана Барбашева, еще одного россиянина, чрезвычайно заметного в составе клуба. Но этот запас «Вегас» умудрился разбазарить, проиграв в итоге в серии буллитов. И даже в ней к Дорофееву не было претензий. Свой буллит он забил. Не забили те, на кого в первую очередь нацеливались телекамеры,— Айкел и Митч Марнер.

Алексей Доспехов