Средняя выплата по ОСАГО за январь—август на Кубани превысила 118 тысяч

Средняя выплата по ОСАГО в Краснодарском крае за январь—август 2025 года составила 118,2 тыс. руб., что на 4,6% выше среднероссийского показателя и на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), передает Business FM Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Частота страховых случаев в регионе за восемь месяцев текущего года достигла 3,7% при среднероссийском уровне 4,3%. Доля Европротокола выросла до 27,4%, что на 2,6 процентного пункта выше, чем годом ранее.

По данным РСА, за девять месяцев 2025 года в Краснодарском крае было оформлено около 1,3 млн электронных полисов ОСАГО.

Вячеслав Рыжков