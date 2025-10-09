«Бархатный бал» в отеле Mantera Supreme

В отеле Mantera Supreme, расположенном на федеральной территории «Сириус» близ Адлера, с 31 октября по 2 ноября состоится масштабное для юга России культурное событие — «Бархатный бал». Отель Mantera Supreme, резиденции Mantera Residence и прилегающая территория образуют масштабный курортный кластер площадью свыше 60 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mantera Supreme Фото: Mantera Supreme

Для гостей мероприятия подготовлена насыщенная программа: совместная с Grabar Gallery выставка живописных и текстильных работ современных художников, торжественный гала-ужин и благотворительный аукцион. Кульминация наступит вечером 1 ноября, ведущими церемонии выступят Лера Кудрявцева и Александр Белов, а музыкальную атмосферу создадут организованный фронтменом группы «Моральный кодекс» оркестр Сергея Мазаева и кавер-группа «Лазурный берег». Вечер завершится ужином авторской кухни от концепт-шефа Ильи Захарова и благотворительным аукционом. Партнерами выступают поддерживающий детей с ограниченными физическими возможностями фонд «Жизнь в Движении» и помогающий детям с ДЦП фонд «Галчонок». Соучредители фондов Евгений Миронов и Юлия Пересильд много лет вместе играют на сцене Государственного театра наций. Вместе они представят лот, который включает в себя приглашение на четыре персоны в директорскую ложу на являющийся визитной карточкой театра спектакль «Рассказы Шукшина», экскурсию в театральное закулисье и ужин с их участием после спектакля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Mantera Supreme Фото: Mantera Supreme Фото: Mantera Supreme Фото: Mantera Supreme Фото: Mantera Supreme Фото: Mantera Supreme Следующая фотография 1 / 6 Фото: Mantera Supreme Фото: Mantera Supreme Фото: Mantera Supreme Фото: Mantera Supreme Фото: Mantera Supreme Фото: Mantera Supreme

Нина Никифорова