В Самаре у 16 детей из поезда Тында—Кисловодск обнаружен норовирус
У 16 несовершеннолетних пассажиров поезда Тында—Кисловодск, которых отправили в больницу во время остановки состава в Самаре, диагностирован норовирус. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Лабораторные исследования в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области подтвердили наличие норовируса у заболевших. В настоящее время они содержатся в детской инфекционной больнице.
Все несовершеннолетние получают необходимое лечение, их состояние оценивается как удовлетворительное. Управление Роспотребнадзора держит ситуацию на контроле.
В среду, 8 октября, в пассажирском поезде, который следовал из Тынды в Кисловодск, у группы детей, ехавших с сопровождающими, возникло недомогание. Во время остановки в Самаре несовершеннолетних отправили на обследование в больницу. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку.