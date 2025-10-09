В Самаре расследуют недомогание у группы детей в поезде Тында — Кисловодск
Начата проверка информации о проблемах со здоровьем у группы детей, ехавших в пассажирском поезде Тында — Кисловодск. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По предварительной информации, в среду, 8 октября, в пассажирском поезде, который следовал из Тынды в Кисловодск, у группы детей, ехавших с сопровождающими, возникло недомогание. В связи с этим несовершеннолетние высадились из поезда во время остановки в Самаре. Их госпитализировали в местную больницу.
Прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента. При необходимости контрольный орган примет меры.