В Самаре расследуют недомогание у группы детей в поезде Тында — Кисловодск

Начата проверка информации о проблемах со здоровьем у группы детей, ехавших в пассажирском поезде Тында — Кисловодск. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По предварительной информации, в среду, 8 октября, в пассажирском поезде, который следовал из Тынды в Кисловодск, у группы детей, ехавших с сопровождающими, возникло недомогание. В связи с этим несовершеннолетние высадились из поезда во время остановки в Самаре. Их госпитализировали в местную больницу.

Прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента. При необходимости контрольный орган примет меры.

Георгий Портнов