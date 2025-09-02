В Липецкой области за 29 млн рублей продают туристический комплекс

Администрация Добровского округа Липецкой области выставила на электронный аукцион спортивно-туристический развлекательный комплекс «Заречье» рядом с селом Доброе на левом берегу реки Воронеж. Начальная цена объекта в муниципальной собственности составляет 28,9 млн руб. Об этом говорится на сайте «ГИС Торги».

Объект был введен в эксплуатацию в 2018 году. Согласно аукционной документации, туристический комплекс представляет собой земельный участок площадью 90,3 тыс. кв. м, семь гостевых домов с беседками, открытую сцену, склад, автостоянку и другое имущество.

Размер задатка для участия в торгах составляет 2,9 млн руб. Шаг аукциона — 1,4 млн руб., цена отсечения — 14,5 млн руб., шаг понижения — 2,9 млн руб.

Заявки на участие принимаются до 26 сентября. Торги пройдут 30 сентября.

В конце августа администрация сельского поселения под Воронежем объявила конкурс на право комплексного развития промзоны.

Юрий Голубь