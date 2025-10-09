В Ярославле вынесен приговор по делу о мошенничестве с квартирами

Кировский районный суд Ярославля вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирами на сумму более 14,5 млн рублей. 58-летний мужчина признан виновным в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Мужчина работал главным инженером ООО «Стимул», поставлявшей строительные материалы застройщикам. В 2018-2020 годах он от имени директора заключал договоры займа с физическими лицами, обещая вернуть деньги или передать квартиры. Полученные средства он не вносил в кассу или на счета компании, а тратил на личные нужды. Также он продавал квартиры, принадлежавшие контрагентам, а выручку направлял себе.

В результате его действий пяти местным жителям и двум организациям был причинен ущерб на сумму свыше 14,5 млн рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.

Антон Голицын