Более 500 тел могут оставаться в массовом захоронении мирных жителей в ЛНР

В массовом захоронении мирных жителей в Северодонецке в ЛНР могут оставаться еще 500 тел, сообщил «РИА Новости» руководитель регионального аппарата уполномоченного по правам человека Даниил Стяжкин.

По словам господина Стяжкина, тела на этом участке захоронения укладывались в несколько слоев, так как из-за активных боевых действий хоронили очень быстро и с большими рисками. «Мы с вами наблюдаем очень широкую и достаточно глубокую траншею, которая создавалась с применением техники — трактором, она готовилась для того, чтобы тела в нее опускались и были захоронены в несколько этажей»,— объяснил он.

Работы по извлечению тел из массового захоронения в Северодонецке начались летом 2024 года. С того момента из захоронения достали 230 тел. Для идентификации личностей погибших следователи проводят генетические судебные экспертизы, а также устанавливают причины гибели.

Полина Мотызлевская