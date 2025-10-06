Аэропорт Горно-Алтайска возглавил экс-глава холдинга «Сибирские аэропорты»

Новым генеральным директором аэропорта Горно-Алтайска (Республика Алтай) назначен Андрей Метцлер. На этой должности он сменил Владимира Куликова, который руководил компанией с апреля 2024-го.

Господин Куликов перешел на должность первого заместителя гендиректора аэропорта, он будет заниматься операционной деятельностью.

Андрей Метцлер окончил Ташкентский государственный авиационный институт по специальности «организация производственного процесса на предприятиях гражданской авиации».

С 2001-го по 2015 год занимал руководящие должности в аэропортах Москвы, Сочи, Краснодара и Самары. С 2015-го по 2023 год возглавлял аэропорт Красноярска, после чего руководил холдингом «Сибирские аэропорты».

Александра Стрелкова