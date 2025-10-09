«Ростелеком» и ПСБ будут развивать проекты в области ретейл-медиа

«Ростелеком» и ПСБ заключили соглашение о сотрудничестве для реализации проектов в области ретейл-медиа. Свои подписи под документом в рамках Х форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS поставили Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» и Ольга Мямлина, заместитель председателя ПСБ.



Стороны планируют внедрять и эксплуатировать в пилотном режиме инновационные ИТ-решения, которые призваны повысить эффективность собственной онлайн-инфраструктуры банка для цифровой коммуникации с клиентом, а также обеспечат новые способы ее монетизации. В рамках совместной работы «Ростелеком» интегрирует программно-аппаратный комплекс «Умные экраны» на цифровые медиаповерхности, предоставленные ПСБ.

Компании также договорились обмениваться опытом и участвовать в исследованиях в области создания интерактивных цифровых помощников на основе технологий генеративного ИИ, тестировать интерактивный контент, системы автоматизированного планирования, аналитики и управления контентом.

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»:

«Цифровое решение «Умные экраны» привлекает всё больше рекламодателей за счет использования технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Объединяя свои возможности с банком ПСБ, одним из крупнейших игроков финансового сектора, мы сможем тестировать новые идеи и запускать уникальные проекты в цифровой рекламе, способствуя развитию российского рынка Adtech. Наше сотрудничество позволит создать инфраструктуру для эффективного продвижения услуг и продуктов как в банковской сфере, так и в других областях и повысит уровень проникновения цифровых технологий в клиентском сервисе».

Ольга Мямлина, заместитель председателя ПСБ:

«Российский рынок ретейл-медиа только формируется, его технологии сейчас внедряются в разных секторах экономики, и в первую очередь этот инструмент интересен организациям, где развита онлайн-инфраструктура. Основными драйверами развития этих технологий являются интенсивный рост электронной коммерции и изменение потребительских привычек клиентов. Ретейл-медиа позволяют повышать эффективность взаимодействия с аудиторией на всех этапах клиентского пути, в том числе за пределами собственных экосистем. Совместные проекты с “Ростелекомом” позволят ПСБ протестировать инновационные ИТ-решения, преобразовать рекламные возможности цифровых каналов коммуникации, решая важные задачи по монетизации собственной онлайн-инфраструктуры, а также качественному изменению онлайн-обслуживания клиентов розничного бизнеса банка».

ПАО «Ростелеком», https://www.company.rt.ru/ . ПАО «Банк ПСБ»