Рахмон отметил перспективы сотрудничества РФ и Таджикистана в сфере инвестиций

Таджикистан и Россия договорились активизировать контакты между деловыми кругами двух стран. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон по итогам переговоров в расширенном составе.

«Договорились <...> о создании благоприятных условий для инвестиций»,— уточнил господин Рахмон в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).

Отдельно президент Таджикистана рассмотрел торговое сотрудничество между двумя государствами. По его словам, 80 субъектов России уже заключили торговые сделки с регионами Таджикистана.

Президент России Владимир Путин встретился с таджикистанским коллегой во время официального визита в Душанбе. Переговоры в составе делегаций последовали за встречей президентов тет-а-тет.