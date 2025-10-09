Путин встретился с Рахмоном в Душанбе

Президент России Владимир Путин начал переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в Душанбе. Встреча проходит в формате тет-а-тет.

Владимир Путин находится в Таджикистане с официальным визитом. Глава государства прибыл в Душанбе накануне. Вечером 8 октября состоялся неформальный обед с участием двух президентов.

После переговоров тет-а-тет встреча господ Путина и Рахмона продолжится в расширенном составе. Стороны обсудят широкий спектр вопросов двусторонних отношений и обменяются мнениями по международной и региональной повестке.