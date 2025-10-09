Президент Сербии раскритиковал силовые органы

Президент Сербии Александр Вучич жестко раскритиковал силовые структуры страны. Главную спецслужбу — Агентство по безопасности и информации (BIA ) глава государства обвинил в том, что ее сотрудники «либо скрывали наличие в Сербии лагерей боевой подготовки иностранцев, либо работают на другую сторону». А спецпрокуратура и полиция, по утверждению Вучича, вообще планировали его арест. Заявления президента многие в Сербии расценили как давление на силовиков накануне ожидаемых 1 ноября массовых протестов в стране. Президент ждет от них лояльности властям и решительных действий по отношению к протестующим. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Серьезные обвинения в адрес силовиков Александр Вучич выдвинул на этой неделе в многочасовом интервью провластному телевидению Pink. Президент назвал «невозможным», чтобы сербские спецслужбы не зафиксировали наличие на территории Сербии лагерей боевой подготовки граждан Молдавии и Румынии для участия в возможных беспорядках в ходе молдавских выборов 28 сентября (см. “Ъ” от 28 сентября). Тем не менее, по его словам, информация об этом поступила «из частных источников». «Если мы что и умеем хорошо делать, так это работать с иностранцами. Поэтому невозможно было этого не заметить. А не заметили потому, что кто-то пожелал этого не замечать»,— возмутился глава государства. По его словам, оперативники «либо скрыли информацию, либо вообще работают на другую сторону». На какую именно, глава государства предпочел не распространяться.

В вину Агентству по безопасности и информации Александр Вучич поставил и то, что оно полгода «не могло проникнуть на собрания протестующих студентов», хотя, по его словам, видеосъемку оттуда смог бы получить и его младший сын Вукан.

Этот прокол президент объяснил тем, что «кто-то (видимо, в самой спецслужбе.— “Ъ”) занимался осуществлением цветной революции».

Не менее серьезные обвинения президент выдвинул и в адрес специальной прокуратуры, которая расследует трагедию в Нови-Саде 1 ноября прошлого года, когда из-за обрушения бетонного козырька только что отремонтированного вокзала погибли 16 человек, что стало поводом для продолжающихся уже почти год массовых протестов. По словам Александра Вучича, прокуратура планировала его арест.

При этом он сослался на информацию, полученную от бывшего министра инфраструктуры и строительства Зораны Михайлович, которая позвонила президенту и сообщила, что «в прокуратуре и полиции охотятся за его головой».

Деталей президент не привел.

Ситуацию прояснила сама экс-министр. Она рассказала сербским СМИ, что ее вызывали в прокуратуру, чтобы она доложила о реализации инфраструктурных проектов. «Прокурора интересовало только одно: звонил ли мне кто-либо, чтобы оказать давление. Имя его произносить они не смели, хотя и так понятно, кого имели в виду. Их интересовал только Вучич, и они хотели найти хоть что-нибудь, чтобы можно было его арестовать»,— поведала бывший министр, добавив, что «их интересует только голова Вучича, а в чьих интересах они действуют, должно вскоре проясниться».

Обвинил президент прокуратуру и в саботаже сделки с компанией Джерада Кушнера, зятя президента США, о строительстве в центре Белграда, на месте бывшего генштаба, огромного офисно-жилого комплекса стоимостью в $500 млн.

«Они выдумывают разные обвинения, потому что им мешают связи, которые мы могли установить с Дональдом Трампом»,— пояснил Александр Вучич.

Ни BIA, ни полиция, ни спецпрокуратура обвинения со стороны главы государства не комментируют. Разве что министр внутренних дел Ивица Дачич, отвечая в парламенте на вопросы оппозиции, заверил, что Белград заранее сообщил властям Молдавии о лагерях на территории Сербии, а подозреваемые были арестованы еще до молдавских выборов.

Сербские эксперты видят в публичных обвинениях президента в адрес силовых структур попытку оказать давление на них в канун ожидаемых 1 ноября массовых протестов в стране.

«Прокуратура оказалась под огромным давлением, чтобы она отказалась от преследования высокопоставленных лиц из правящей партии и госструктур»,— говорит замглавы белградского Центра исследований в области правосудия Слободан Белянский. А бывший сербский дипломат, политолог Сречко Джукич заявил “Ъ” по поводу упреков Александра Вучича в адрес главной спецслужбы страны: «Ситуация, о которой говорит президент, что сербские оперативники якобы действовали за спиной начальства и даже главы государства, абсолютно невозможна».