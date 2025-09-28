В Кишиневе взяли сербский след

Спецслужбы Сербии арестовали двух граждан страны по обвинению в «организации участия группы лиц в войне или вооруженном конфликте в иностранном государстве». Им инкриминируется организация на территории Сербии боевой подготовки 150–170 граждан Молдавии и Румынии для участия в возможных беспорядках после подведения итогов молдавских выборов 28 сентября. На арест тут же откликнулся президент Сербии Александр Вучич. Он объявил, что в Сербии «действуют все мировые спецслужбы, и с востока, и с запада, и это нормально, пока дело не доходит до боевого обучения определенных лиц». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстрации против полицейского насилия в Белграде, 8 сентября

Фото: Darko Vojinovic / AP Демонстрации против полицейского насилия в Белграде, 8 сентября

Фото: Darko Vojinovic / AP

Об аресте двух граждан Сербии сообщило в конце минувшей недели сербское МВД. По его информации, задержанные 37 и 47 лет обвиняются в «организации боевого и тактического обучения граждан Молдавии и Румынии с целью оказания эффективного сопротивления сотрудникам полиции Молдавии в случае беспорядков в ходе выборов в этой стране 28 сентября».

По данным сербской полиции, один из задержанных организовал и финансировал обучение иностранцев в гостиничном комплексе недалеко от города Лозницы в западной Сербии, а второй оказывал в этом активное содействие.

Обучение проводилось с 16 июля по 12 сентября, и им было охвачено от 150 до 170 молдавских и румынских граждан. В ходе обыска у арестованных изъяты пистолет, ноутбуки, мобильные телефоны, а также устройство для отслеживания радиосигналов. В операции по задержанию помимо полицейских участвовали сотрудники главной сербской спецслужбы — Агентства по безопасности и информации.

После сообщения МВД сербские СМИ оперативно выяснили личности арестованных. Ими оказались Лазар Попович из Белграда и Саво Стеванович из Лозницы. Первый одно время числился советником министра без портфеля в правительстве Сербии Ненада Поповича, а второй был членом возглавляемой министром Сербской народной партии. По данным сербских СМИ, обучение молдаван и румын проводилось в гостиничном комплексе «Солнечная река» близ Лозницы, а инструкторами были выходцы из России и Белоруссии.

Задержание двух граждан Сербии произошло спустя несколько дней после того, как власти Молдавии сообщили, что «в ходе проведенных 250 облав арестовано несколько десятков человек, действовавших в рамках плана, который координировался из Российской Федерации через преступные элементы, а большинство подозреваемых обучалось в Сербии».

На сообщение сербского МВД об аресте двух сербов тут же откликнулся президент страны Александр Вучич, который находился в Нью-Йорке, где участвовал в заседании Генассамблеи ООН. «Сербия не должна быть полигоном для иностранных спецслужб,— категорично заявил сербский президент, но тут же оговорился: — Я уже упоминал, что Сербия стала как Касабланка, а сейчас ситуация еще хуже, (в стране.— “Ъ”) действуют спецслужбы со всего мира — и с востока, и с запада. И это нормально, пока дело не доходит до боевого обучения каких-то лиц. Ибо тогда Сербия окажется виновной в том, что происходит в других странах».

Многие сербские эксперты и СМИ обращают внимание на то, что арест двух граждан Сербии по молдавской наводке произошел сразу после встречи в США Александра Вучича с госсекретарем Марко Рубио. До того на информацию из Молдавии о проводимых там задержаниях и «сербском следе» власти Сербии не реагировали. И это обстоятельство, по мнению экспертов, может свидетельствовать о том, что на аресты своих граждан Белград решился только после жесткого давления со стороны США.

Геннадий Сысоев