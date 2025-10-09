Ростехнадзор приостановил добычу угля в лаве на шахте группы «Распадская»

Ростехнадзор на 90 суток приостановил добычу угля из лавы на шахте «Ерунаковская-8» (входит в ПАО «Распадская»), где в воскресенье произошло обрушение горной породы. Об этом в своем Telegram-канале написал помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Обрушение на «Ерунаковская-8» произошло 5 октября около 5:30 по местному времени. По словам господина Виля, Ростехнадзор зафиксировал «высыпание горной массы в горную выработку, несоблюдение требований документации по проведению и креплению горной выработки, несоответствие фактического сечения горной выработки проектным решениям, невыполнение требований проектных решений в части проветривания очистного забоя».

После ЧП спасатели вывели на поверхность 151 рабочего, пострадавших в результате инцидента нет. На месте работали 23 специалиста МЧС и пять единиц техники.

ПАО «Распадская» — крупнейший производитель коксующегося угля в России. Шахты предприятия находятся в Кузбассе и Республике Тыва. Компания входит в структуру транснациональной горнодобывающей компании EVRAZ. В конце 2020 года «Распадская» выкупила 100% акций ОАО «ОУК "Южкузбассуголь"». Стоимость сделки составила 69,2 млрд руб. По ее итогам в активы предприятия вошли семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области, а также одна шахта в Туве.

Всего на этой неделе Ростехнадзор приостановил работу на шести шахтах Кузбасса.

Михаил Кичанов