В Воронеже продают котельную и хозпостройки на улице Екатерины Зеленко

Управление имущественных и земельных отношений администрации Воронежа выставило на электронный аукцион земельный участок площадью 33,4 кв. м с котельной, двумя складами и контрольно-пропускным пунктом на улице Екатерины Зеленко, 22. Информация об этом появилась на сайте «ГИС Торги».

Начальная цена объектов составляет 125,5 млн руб., размер задатка — 25,1 млн руб. Шаг аукциона — 6,3 млн руб.

Согласно аукционной документации, вид разрешенного использования участка — стационар медико-санитарной части. Площадь двухэтажной котельной составляет 564,8 кв. м, двух одноэтажных складов — 264,1 и 304,7 кв. м, контрольно-пропускного пункта — 55,2 кв. м.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 сентября. Торги пройдут 1 октября.

Юрий Голубь