Архитектурная подсветка пришла в Некоуз и Пошехонье

В Ярославской области архитектурная подсветка появилась на культурно-этнографическом центре в Новом Некоузе и здании Городской управы в Пошехонье. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

В 2025 году художественное освещение появится примерно на 60 зданиях и сооружениях области. В планах — подсветка Даманского моста в Ярославле, которая создаст динамичное световое оформление и подчеркнет архитектуру моста.

«Архитектурная подсветка — это часть большой и важной работы по развитию городской среды и формированию визуального облика региона», — написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале.