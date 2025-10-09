Дорогу в Белгородской области отремонтирует «Ровеньской дорожник» за 207 млн

Областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» заключило контракт с местным ЗАО «Ровеньской дорожник» для ремонта участка дороги Долгое — Россошь — Потоловка в Вейделевском районе протяженностью 7 км. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания была единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену в 207 млн руб. По заключенному соглашению она приступит к работам 1 апреля 2026 года и закончит их к 30 июня. За этот срок «Ровеньской дорожник» выполнит комплексное обустройство участка дороги, включающее обновление дорожного покрытия, прокладывание тротуаров, организацию пересечений и примыканий, автобусных остановок, установку ограждений и дорожных знаков, а также нанесение разметки.

По данным Rusprofile, ЗАО «Ровеньской дорожник» зарегистрирован в марте 2002 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Гендиректор — Сергей Кузнецов. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. В 2014–2022 годах компанией владели одноименное муниципальное предприятие и ОАО «Белтрансстрой». В 2024 году «Ровеньской дорожник» сработал с выручкой 269 млн руб., чистая прибыль составила 1,4 млн руб.

Региональному управлению дорожного хозяйства и транспорта удалось найти подрядчика только со второго раза. Первые торги по ремонту этого участка автодороги объявили в конце августа, но уже в начале сентября аукцион был отменен.

Кабира Гасанова