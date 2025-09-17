В Белгородской области во второй раз ищут подрядчика на ремонт дороги за 207 млн

Областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» повторно объявило аукцион по поиску подрядчика для ремонта участка дороги Долгое — Россошь — Потоловка в Вейделевском районе протяженностью 7 км. Начальная цена контракта, как и на предыдущих торгах, составляет 207 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчик обязан приступить к работам 1 апреля 2026-го и завершить их к 30 июня. За это время он должен обновить дорожное покрытие, устроить тротуары, пересечения и примыкания, автобусные остановки, установить ограждение, дорожные знаки и нанести разметку. Гарантийные сроки на разные виды работ составляют от трех месяцев до десяти лет. Источник финансирования — средства областного и федерального бюджетов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 24 сентября, итоги подведут 26-го.

Первый аукцион по ремонту этой автодороги был объявлен в конце августа. В начале сентября его отменили.

Кабира Гасанова