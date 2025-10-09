Урожай зерновых в Сибири достиг 15,7 млн тонн

В Сибирском федеральном округе (СФО) к 9 октября собрано 15,7 млн т зерновых и зернобобовых культур при прогнозе 16 млн т. Завершить уборочную кампанию планируется в середине октября, говорится в сообщении аппарата сибирского полпреда президента РФ Анатолия Серышева.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Средняя урожайность по зерну в СФО достигла 25 ц/га, что на 26% выше, чем на аналогичную дату прошлого года. Тогда этот показатель составлял 19,8 ц/га.

Рубеж в 5 млн т (82% площадей) в Алтайском крае при средней урожайности 22 ц/га был преодолен 30 сентября. 7 октября омский губернатор Виталий Хоценко сообщил о том, что аграрии региона намолотили 3 млн т, завершив работу на 72% посевных площадей. Средняя урожайность в Омской области составляет 21,6 ц/га. В Новосибирской области к началу октября собрали 2,6 млн т.

Валерий Лавский