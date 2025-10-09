В Кисловодске создали охранные зоны для 14 памятников культуры

В Кисловодске утвердили охранные зоны для 14 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации Ставрополья.

В приказе упомянуты такие ключевые объекты, как Курортный парк, созданный в 1823 году, и Нарзанная галерея 1848 года. Установлены 12 участков охранной зоны общей площадью 12,09 гектара, а также зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности на территории площадью 249 гектаров.

В Ставропольском крае по состоянию на 2025 год насчитывается более 4000 объектов культурного наследия, из которых каждый год выявляют около 100 новых археологических памятников и примерно 20 памятников архитектуры, искусства и истории. Ранее в Кисловодске уже вводились охранные зоны для других объектов, таких как пансионаты начала XX века и Дача Мухтарова.

Станислав Маслаков