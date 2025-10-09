Угрожавшему Мизулиной блогеру вынесли обвинительный приговор

Кировский районный суд Ярославля осудил треш-стримера Аслана Дурдиева за угрозы в адрес главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Дурдиев признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и приговорен к 320 часам обязательных работ. Наказание зачли за время, проведенное под стражей. Об этом сообщил портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в начале года в ходе онлайн-трансляции Дурдиев высказал угрозы Екатерине Мизулиной, которая ранее критиковала деятельность блогера. Вскоре после этого подозреваемый был задержан, в том числе за причинение легкого вреда здоровью другому потерпевшему. Сначала суд не нашел в действиях Дурдиева по эпизоду об угрозах состава преступления, обвиняемый был оправдан 10 марта 2025 года. В сентябре кассация отменила этот приговор.

Заново дело об угрозах госпоже Мизулиной начали рассматривать 3 октября, а приговор вынесли 8 октября. Суд учел время, проведенное под стражей с февраля 2024 года по март 2025 года, и зачел один день за восемь часов обязательных работ, наказание считается отбытым. Приговор пока не вступил в законную силу.

Антон Голицын