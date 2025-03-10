Ярославского треш-стримера оправдали по делу об угрозах Мизулиной

Кировский районный суд Ярославля оправдал треш-стримера Аслана Дурдиева, которого обвиняли в угрозе убийством главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Напомним, в феврале 2024 года в ходе онлайн-трансляции обвиняемый высказал угрозы госпоже Мизулиной, которая ранее критиковала деятельность блогера. Однако в ходе рассмотрения уголовного дела суд не нашел в действиях Дурдиева состава преступления, обвиняемый был оправдан по этому эпизоду. За ним признано право на реабилитацию. Напомним, что за этот случай подсудимый ранее был привлечен к административной ответственности.

Также Аслан Дурдиев обвинялся в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч.1 ст.115 УК РФ). «Ъ-Ярославль» сообщал, что он в 2021 году на улице Республиканской в Ярославле избил 28-летнего местного жителя. По этому эпизоду он был признан виновным.

«Ему назначено наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства»,— сообщили в суде.

Вместе с тем стримера освободили от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. «Ъ-Ярославль» сообщал, что задержали стримера 13 февраля 2024 года.

Алла Чижова