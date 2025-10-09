Оправданный по делу об изнасиловании хоккеист Маклауд продолжит карьеру в КХЛ

Канадский нападающий Майкл Маклауд подписал трехлетний контракт с омским «Авангардом», выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Мы очень рады, что непростая история завершилась положительно как для нас, так для игрока», — сообщил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин. Вчера он рассказал «Спорт-Экспрессу», что игрок «в ближайшие дни подпишет контракт с клубом из Северной Америки».

Летом Майкл Маклауд и еще четыре канадских хоккеиста были оправданы по делу об изнасиловании. Обвинения в их адрес были выдвинуты в январе 2024 года и строились на показаниях потерпевшей 24-летней девушки. Она утверждала, что в 2018 году стала жертвой сексуализированного насилия в номере одного из отелей Лондона, где проходила вечеринка в честь победы сборной Канады на молодежном чемпионате мира. Высший суд Онтарио не смог признать показания истца «надежными или заслуживающими доверия».

В сентябре телеканал Sportsnet сообщил, что оправданным игрокам с 15 октября разрешат заключать контракты с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По данным источника, такое решение было принято НХЛ совместно с ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA).

Прошлый сезон Маклауд начинал в астанинском «Барысе», затем перешел в омский клуб. Он стал четвертым бомбардиром «Авангарда» в play-off, записав в актив 7 очков (1 гол+8 передач) в 9 матчах. В регулярном чемпионате канадец набрал за «Авангард» 13 очков (3+10) в 19 играх.

Таисия Орлова