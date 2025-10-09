Самарская губдума приняла законопроект об изменениях структуры облправительства

Депутаты Самарской губернской думы в двух чтениях приняли законопроект об изменениях в структуре областного правительства. Заседание проходит в четверг, 9 октября.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Изначально внеочередное заседание губдумы планировалось провести в минувшую субботу, 4 октября. Позже и. о. председателя думы Екатерина Кузьмичева сообщила депутатам, что заседание предварительно переносится на 9 октября.

Предложенные губернатором поправки в устав региона касаются переименования вице-губернаторов в заместителей губернатора и нового статуса глав муниципальных образований Самарской области, которые должны войти в состав правительства Самарской области с правом совещательного голоса.

Закон «О внесении изменений в устав Самарской области» вступает в силу со дня опубликования.

Андрей Сазонов