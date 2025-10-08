Вячеслав Федорищев предложил официально называть Самару столицей региона

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил депутатам Самарской губернской думы поправку в устав региона, согласно которой в предложение «Административным центром Самарской области является город Самара» после слова «центром» в скобках добавляется слово «столицей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Проект закона Самарской области «О внесении изменений в устав Самарской области» есть в распоряжении редакции «Ъ».

Другие предложенные губернатором поправки в устав региона касаются переименования вице-губернатор в заместителей губернатора и нового статуса глав муниципальных образований Самарской области, которые должны войти в состав правительства Самарской области с правом совещательного голоса, и т. п.

В проекте указано, что закон «О внесении изменений в устав Самарской области» вступает в силу со дня опубликования. Завтра, 9 октября, парламентарии планируют рассмотреть предложенные поправки.

Изначально внеочередное заседание губдумы планировалось провести в минувшую субботу, 4 октября. Позже и. о. председателя думы Екатерина Кузьмичева сообщила депутатам, что заседание предварительно переносится на 9 октября.

Как сообщил «Ъ-Волга» депутат Михаил Абдалкин, о субботнем мероприятии его оповестили в четверг вечером — 2 октября около 19:30 (MSK+1), а 3 октября прислали повестку заседания.

По словам депутата Александра Степанова, внеочередное заседание не состоялось, так как председатель думы Геннадий Котельников находится в отпуске, а вице-спикер Марина Антимонова — на больничном. Поэтому вместо заседания прошла рабочая встреча губернатора с депутатам, отметил парламентарий.

Сабрина Самедова