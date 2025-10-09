Фальков: 32% студенческих общежитий остро нуждаются в капремонте

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что треть общей площади (5 млн кв. м, или 32%) всех студенческих общежитий в России остро нуждается в капитальном ремонте.

«Благодаря решению президента в этом году мы запустили масштабную программу капитального ремонта общежитий. И в этом году было выделено 8 млрд руб.»,— сказал господин Фальков на заседании думского комитета по науке и высшему образованию (цитата по ТАСС).

Министр пояснил, какие суммы заложены в программу: в 2026 году на капремонт общежитий планируется потратить 22,9 млрд руб., в 2027-м — 25,5 млрд руб., в 2028-м — 27,2 млрд руб.

Полина Мотызлевская