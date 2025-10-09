С экс-владельца ЮГК взыскали 783 млн рублей убытков шахты им. Дзержинского

Восьмой арбитражный апелляционный суд признал законным и обоснованным взыскание убытков с бывшего основного владельца ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова, его дочери Евгении Кузнецовой и экс-директора ООО «МелТЭК» (одна из компаний уголовного актива ЮГК) Андрея Звягинцева в пользу предприятия-банкрота ООО «Шахта им. Дзержинского» (Прокопьевск Кемеровской области). По сравнению с решением первой инстанции сумма взыскания увеличена на 36,3 млн руб., до 783,6 млн. Постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Кроме того, апелляционная инстанция приняла отказ истца — Федеральной налоговой службы в лице УФНС по Кемеровской области – Кузбассу от требования взыскать убытки шахты солидарно еще и с ПАО «ЮГК», ООО «Управляющая компания ЮГК», ООО «МелТЭК» и «Энергия-НК». Решение первой инстанции о взыскании 747 млн с организаций отменено.

ФНС России добивалась взыскания убытков, причиненных шахте им. Дзержинского, с 2020 года сначала в рамках дела о банкротстве предприятия, которое рассматривается в Арбитражном суде Кемеровской области. Изначально сумма требований составляла 1,6 млрд руб., затем увеличилась до 3,4 млрд руб., а позже снова снижалась до 1,6 млрд. Дважды суд отказывал налоговой инспекции во взыскании убытков, но кассационная инстанция эти решения отменяла. В 2023 году Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил дело на пересмотр в Арбитражный суд Омской области, который в августе 2024 года частично удовлетворил иск.

ФНС в суде указывал на то, что ответчики реализовали бизнес-модель, предполагающую получение шахтой им. Дзержинского выручки «значительно ниже той, на которую она вправе рассчитывать в рамках рыночных отношений». Средства зачислялись на счета третьих лиц — «МелТЭК» и «Энергия-НК», которые перечисляли шахте «лишь часть вырученных от реализации продукции средств, заведомо недостаточных для исполнения текущих обязательств».

ООО «МелТЭК» с 2013 года являлось управляющей компанией шахты. В апреле 2016 года лицензию на участок недр получила «Энергия-НК» для выполнения ликвидационных работ с попутной добычей угля. Обе организации контролировались ПАО «ЮГК» и УК «ЮГК».

Арбитражный суд Омской области выделил в отдельное производство требование ФНС о взыскании убытков с трех арбитражных управляющих шахты им. Дзержинского.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал», в июле этого года Советский районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства акции ПАО «ЮГК», принадлежавшие Константину Струкову, и другие связанные с холдингом активы, общая стоимость которых превышает 200 млрд руб.

Юлия Гарипова