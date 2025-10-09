Кравцов одобрил идею введения отработок для выпускников педагогических вузов

Министр просвещения Сергей Кравцов одобрил идею введения обязательных отработок для выпускников педагогических вузов по аналогии с медиками. При этом министр отметил, что лучше расширить целевой прием в вузах под конкретные школы.

«Сама идея неплохая, вопрос ее реализации. <...> На мой взгляд, решение этого вопроса именно в расширении целевого приема»,— сказал господин Кравцов, отвечая на вопрос корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева. Видео разговора с министром журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Сергей Кравцов также отметил, что направление педагогики в вузах является третьим по популярности, конкурс в вузы составляет 12 человек на место.

8 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий обязательное целевое обучение для студентов медицинских вузов и колледжей. Студенты, поступившие на бюджет в медвузы, должны будут в течение первого года учебы заключить целевой договор с будущим работодателем. Заказчиками обучения чаще всего выступают региональные минздравы и государственные медорганизации. Новое правило коснется всех, кто планирует учиться за бюджет в 2026 году.

Полина Мотызлевская