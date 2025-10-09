«Хеликс» откроет в Новой Москве лабораторный комплекс за 1,5 млрд рублей

Сеть медицинских лабораторий «Хеликс» готовится в 2026 году открыть в Новой Москве лабораторный комплекс. Ранее компания арендовала под него 10 тыс. кв. м в деловом квартале «Неополис» на Киевском шоссе, писал «Ъ». В новый комплекс «Хеликс» вложит 1,5 млрд руб.

Пропускная способность нового комплекса составит 300 тыс. исследований в сутки, указано в пресс-релизе «Хеликса». В нем будет две автономные технологические линии с полной автоматизацией на всех этапах от швейцарской Roche Diagnostics. На базе лабораторного комплекса будет проводиться общеклинические, гематологические, биохимические, иммунохимические, микробиологические, молекулярно-генетические и другие анализы.

Кроме того, в «Неополис» переедет и крупнейшая частная патоморфологическая лаборатория «Лаборатуар Де Жени», входящая в структуру «Хеликс». Ее специалисты проводят гистологические, цитологические, иммуногистохимические и иммуноцитохимические исследования, молекулярные исследования широкого спектра.

Виктория Колганова