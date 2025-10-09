В Рыбинске у пенсионерки украли 0,5 млн рублей под видом медосмотра

В Рыбинске задержаны двое подозреваемых в краже у 84-летней пенсионерки. 7 октября женщина обратилась в полицию, заявив о пропаже более 500 тыс. руб., сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: УМВД России по Ярославской области Подозреваемая в совершении кражи

Фото: УМВД России по Ярославской области

Потерпевшая рассказала, что утром пустила в квартиру женщину, представившуюся медицинским работником. После ее ухода пенсионерка обнаружила беспорядок и замену своих сбережений на сувенирные банкноты.

Сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемые передвигались на автомобиле Toyota. Задержанными оказались мужчина 1997 года рождения и женщина 1977 года рождения. По данным полиции, подозреваемая в маске, представившись врачом, вошла в квартиру и начала имитировать медицинский осмотр. В это время ее сообщник проник в жилище и подменил крупную сумму денег на подделки.

Следственное управление МВД России Рыбинское возбудило уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Полицейские продолжают выяснять возможную причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Антон Голицын