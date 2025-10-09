Продажи новых крупнотоннажных грузовиков в России упали на 57%

За девять месяцев в России было продано 32,8 тыс. новых крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV — массой более 16 т). Это на 57,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Автостат».

Больше всего тяжелых грузовиков продано в первом квартале (12,7 тыс. шт.), меньше всего — во втором (9,3 тыс. шт.). В результате в первом квартале рынок упал на 47,9%, во втором — на 63,6%. В третьем квартале было реализовано 10,8 тыс. единиц HCV, что на 60% меньше, чем годом ранее.

Лидером рынка новых HCV стал КамАЗ, чья доля составила 30%. Это почти вдвое больше, чем год назад (15,4%). С января по сентябрь продано 9,8 тыс. таких крупнотоннажных машин. Вторую и третью строчки занимают китайские SITRAK и Shacman, они сохраняют рыночную долю на уровне более 10%.

Самой популярной моделью сегмента HCV в России остается седельный тягач SITRAK C7H, объем реализации которого составил 5 тыс. единиц. На него пришлось более 15% от всех продаж тяжелых грузовиков. В топ-5 также вошли три модели КамАЗа и китайский FAW J6.

Средняя цена на новые легковые автомобили в России в сентябре 2025 года достигла 3,34 млн руб., что на 4% выше показателя августа. По сравнению с сентябрем 2024 года цены выросли на 6%. «Автостат» прогнозирует, что в октябре рост цен на новые автомобили продолжится.

