Авто разогнали ценовой рекорд

Средняя цена нового отечественного автомобиля превысила максимум двухлетней давности. Новый рекорд, по подсчетам сервиса «Авто.ру», составил почти 1,7 млн руб. В сентябре дилеры зафиксировали и рост стоимости марок китайского производства. Схожая динамика наблюдается и в сегменте подержанных машин. Насколько долгим окажется тренд? И с чем он связан? Разбирался Станислав Крючков.

Покупатель несколько оживился, и рынок это почувствовал, но все игроки в ожидании ноябрьских изменений. Кто-то отмечается дизлайком и комментарием в обсуждении проекта Минпромторга по утилизационному сбору, а кто-то не мешкает и спешит в дилерские центры. Ценники переписывают как в салонах, так и на досках объявлений, приводит цифры представитель «Авто.ру» Георгий Голубев: «Средняя стоимость среднего китайского автомобиля поднялась до почти 3,6 млн руб. В то же время средняя стоимость новой машины отечественной марки поднялась сразу на 4,5% — до 1,6 млн руб. Предыдущий максимум — сентябрь 2023 года. Все снижение, которое мы наблюдали в 2025-м, фактически было отыграно».

За сентябрь средняя стоимость нового отечественного автомобиля увеличилась на 71 тыс. руб. Время весомых дилерских скидок прошло, а сезонный фактор наряду с другими сейчас работает на повышение, объясняет генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский: «Первая причина в том, что в осенний сезон покупают более дорогие крупные внедорожники. Вторая — автомобили 2024-го и 2023 года заканчиваться, в продаже больше автомобилей 2025 года. На них уже нет таких скидок и поддержки. Весь новый импорт по определению будет дороже, даже если цена на машины не меняется в юанях. К концу года все стремятся подправить финансовые показатели.

Бренды начинают экономить бюджет, чтобы выйти с лучшими итоговыми финансовыми показателями».

К началу октября на российском рынке было продано почти 900 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 22% меньше, чем в 2024-м. Дилеры возлагали надежды на конец года, но перспектива очередных изменений может внести свои коррективы, считает управляющий партнер группы компаний «Престиж-авто» Алексей Бармин: «80% всех ценовых изменений происходит из-за утильсбора. Все разбирают и со всех границ. Последние три недели ценники переписывают каждый день. Если к машинам, которые стоили 2-5 млн руб., прибавить 1 млн руб., они продаваться не будут. Рынок начнет устаревать. Процент будет намного выше, не меньше 10%. Вторичный рынок возьмет на себя кусок первичного».

Лидерами по продажам к концу сентября стали Lada, Haval и Chery. Автоваз показал результат в 237 тыс. новых машин. Первенствует волжский завод и на вторичном рынке. Здесь уже не первый год пелотон за собой ведет почти полувековая «семерка». Утиль так или иначе ударит и по старой «классике», и по новой продукции АвтоВАЗа, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин: «Дорожает один сегмент, за ним начинает другой. Люди побежали выкладывать свои кровные. И у АвтоВАЗа тоже повысится стоимость. Радоваться нечему. Ввозили зачастую не новые машины, а трехлетки.

Даже дилерам это подорожание не нужно, так как оно приводит к снижению продаж минимум на 1-2%

По подсчетам «Авто.ру», средняя стоимость китайских машин пока все еще на 155 тыс. руб. ниже пикового значения, которое пришлось на март этого года. Но сентябрьский график показал полный разворот. При этом наиболее эффектно развернулись именно в вотчине АвтоВАЗа, в Самарской области, где показатель разом увеличился на 10%.

