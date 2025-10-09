Путин: Россия и Таджикистан активно сотрудничают в сфере обороны

Россия и Таджикистан — надежные союзники, которые ускоренными темпами развивают отношения в разных сферах, в том числе в области обороны и безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в Душанбе.

«В области безопасности и обороны мы проводим постоянную работу, имея в виду и ту непростую ситуацию, которая складывается в регионе»,— отметил Владимир Путин. По его словам, Россия дорожит сотрудничеством с Таджикистаном и будет выполнять все союзнические обязательства.

Господа Путин и Рахмон встретились во время официального визита российского президента в Таджикистан. После переговоров тет-а-тет пройдет встреча сторон в расширенном составе.