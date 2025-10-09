В Югре откроют первую фабрику по переработке бумаги

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) до конца года откроется первая фабрика по переработке бумаги из макулатуры, сообщил окружной департамент промышленности.

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Проект реализует ООО «ТК Лидер»: планируется не только сократить объем отходов, но и создавать гигиеническую бумагу, полотенца и салфетки. После выхода на проектную мощность планируется производство 17 тыс. единиц продукции. Сырье для переработки будет собираться в эко-боксах, установленных в Югорске, Ханты-Мансийске, Нягани и Советском районе.

Бюджет проекта составляет 22,62 млн руб. Половина средств предоставлена Фондом развития Югры в виде льготного займа по программе «Производство» на пять лет под 3% годовых. На фабрике создадут около 20 рабочих мест, а налоговые отчисления в региональный бюджет составят примерно 20 млн руб.

Ирина Пичурина