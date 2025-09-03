В августе погрузка на СвЖД составила 10,5 млн тонн

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в августе снизилась на 4,1% относительно показателей за тот же период прошлого года. Она составила 10,5 млн тонн, сообщила пресс-служба СвЖД.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Грузооборот за август составил 16,8 млрд тарифных тонно-километров, что на 3,5% ниже, чем в августе 2024 года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии сократился на 3,3%, до 21 млрд тонно-километров.

С января по август на СвЖД погрузили 83,5 млн тонн грузов — это на 10,4% меньше показателей того же периода прошлого года. По железной дороге больше всего отправили:

нефть и нефтепродукты — 23,1 млн тонн (-5,2%);

строительные грузы — 15,7 млн тонн (-17,7%);

химические и минеральные удобрения — 12,6 млн тонн (+3%);

промышленное сырье и формовочные материалы — 3,6 млн тонн (-45,4%);

руда железная и марганцевая — 6,5 млн тонн (-7,3%);

Наблюдается также снижение погрузки черных металлов, руды цветной и серного сырья, кокса, цемента, лесных грузов, лома черных металлов. Вырос объем погрузки химикатов и соды (+0,4%), а также зерна (+57,3%). Грузооборот на СвЖД с начала 2025 года составил 137 млрд тарифных тонно-километров (+0,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 170 млрд тонно-километров (-0,9%).

В целом на РЖД погрузка в августе снизилась на 5,4% и составила 92,2 млн тонн, грузооборот уменьшился на 5%.

Напомним, погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в июле составила 10,5 млн тонн, что на 8,4% меньше относительно уровня июля 2024 года. По итогам семи месяцев 2025 года погрузка на СвЖД составила 73 млн тонн (-11,2%).

Ирина Пичурина