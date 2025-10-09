Старый Бельский мост в Уфе прошел испытания перед открытием

Старый Бельский мост в створе улицы Воровского на южном въезде в Уфу прошел статистические и динамические испытания, написала в Telegram-канале министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова. Для проверки готовности сооружения по нему проехали шесть тяжеловесных машин общей массой 180 тонн, рассказала чиновник.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Открытие моста приурочено ко Дню республики и должно состояться 11 октября. Сегодня, по словам госпожи Минаковой, подрядчики завершают укладку асфальта и декорацию перил.

Арочный мост 1956 года постройки был закрыт для движения в 2017 году. В феврале 2022 года по контракту управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы с АО «Уралмостострой» началась реконструкция объекта.

Предполагалось, что работы завершатся до конца лета этого года, однако из-за роста цен на стройматериалы и природных условий окончательное завершение работ перенесено на лето 2026 года. Стоимость контракта с момента подписания увеличилась с 4 млрд до 4,67 млрд руб.

Идэль Гумеров