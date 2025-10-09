Суд отказал мэрии Иркутска в приостановке решения ФАС по школьному питанию

Арбитражный суд Иркутской области отказал мэрии Иркутска в принятии обеспечительных мер в виде приостановления предписания регионального УФАС от 2 сентября 2025 года, касающегося выбора поставщика школьного питания для 29 городских школ.

Ранее антимонопольный орган признал жалобу ООО «Краспит» на действия закупочной комиссии при проведении открытого конкурса на право оказания услуг, которые включают приобретение продуктов питания, доставку и приготовление блюд для школьников, обоснованной. Ведомство отменило итоги конкурса и предписало повторно провести оценку заявок на участие. В результате поставщиком был определен «Краспит».

Администрация Иркутска в ответ на это предписание 5 сентября направила в арбитраж девять исков к региональному УФАС с требованием признать его незаконным. Предварительные судебные заседания по ним назначены на период с 8 по 14 октября.

По словам главы Иркутска Руслана Болотова, по результатам аукционов изначально победителем было признано МУП «Комбинат питания Иркутска», которое ранее осуществляло эти услуги. В то же время, заявил он, красноярская компания «Краспит» «не вышла кормить детей». С проблемами столкнулись 29 школ, где обучается более 24 тыс. детей. В одной из школ, где внепланово ввели сокращенный учебный день из-за отсутствия питания, произошла массовая драка на фоне давки в гардеробе. Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Администрация Иркутска заявила, что школы будут перезаключать контракты с МУП «Комбинат питания», а ООО «Краспит» выставлены претензии. В самой компании сообщили, что сотрудников предприятия не пропустили в большинство школьных пищеблоков.

Общая сумма по девяти контрактам, заключенным с поставщиком для организации питания учащихся 29 школ, составила 403,2 млн руб.

Лолита Белова