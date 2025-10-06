Возбуждено уголовное дело из-за массовой давки в одной из школ Иркутска

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) по факту массовой давки в школе №19, происшедшей 30 сентября. Информацию об этом «Ъ» подтвердили в пресс-службе ведомства.

Областная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, а также внесла представление в департамент образования администрации Иркутска в связи «с непринятием должных мер по обеспечению безопасного пребывания несовершеннолетних в учреждении».

Как сообщалось ранее, массовая давка произошла из-за сокращенного учебного дня, когда в гардеробе собрались несколько сотен детей. После инцидента в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о пострадавших в результате давки, однако администрация Иркутска опровергла эти данные.

Сокращение уроков почти в половине иркутских школ вводилось с 29 сентября, когда новый подрядчик, предоставляющий услуги питания, не смог начать работу. Ранее победителем аукциона по поставке продуктов питания было признано иркутское МУП «Комбинат питания». Однако ООО «Краспит» из Красноярска оспорило результаты, подав жалобу в УФАС, и 26 сентября контракты общей стоимостью более 400 млн руб. были заключены с новым поставщиком. Администрация Иркутска заявила, что не намерена «допустить срыва в обеспечении школьников завтраками и обедами». Школы будут перезаключать контракты с МУП «Комбинат питания», а ООО «Краспит» выставлены претензии. С проблемами столкнулись 29 школ, где обучается более 24 тыс. детей.

Влад Никифоров, Иркутск