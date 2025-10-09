В России проверят региональные авиакомпании из-за роста числа происшествий

Ространснадзор планирует проверить 51 региональную авиакомпанию, в том числе «Азимут», «Аврора», «Алроса» и «Ижавиа». Это следует из проекта поручения правительства Ространснадзору, которое изучили «Известия».

В документе отмечается, что с начала года в коммерческой авиации произошло четыре авиационных происшествия, в результате которых погибли 53 человека. Динамика связана с нарушениями воздушного законодательства коммерческими авиакомпаниями.

В частности, авиаперевозчики не соблюдают требования по проведению технического обслуживания, авиаперсонал не проходит должную подготовку, а также допускаются отклонения от требований эксплуатационной документации, утверждается в документе. Проверки начнутся 1 декабря и продлятся год.

В Росавиации заявляли, что ведомство при поддержке Минтранса реализует меры, которые «должны максимально сохранить» действующий российский флот. Это необходимо для того, чтобы не допустить списания более 300 самолетов и 200 вертолетов до 2030 года.

Подробнее о прогнозах по сокращению парка российских авиакомпаний — в материале «Ъ» «Перевозчикам пересчитали крылья».