Росавиация пообещала не допустить списания сотен самолетов и вертолетов

Росавиация при поддержке Минтранса РФ реализует меры, которые «должны максимально сохранить» действующий флот. Это необходимо для того, чтобы не допустить пессимистичного сценария, при котором до 2030 года будет списано более 300 самолетов и 200 вертолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

При эксплуатации воздушных судов будут соблюдаться все меры безопасности, заверили в ведомстве. Среди мер сохранения флота:

проверки авиатехники самолетов Ан-24/26 и Як-40 на предмет старения критических элементов;

увеличение ресурса российско-французского двигателя SaM146 для самолетов Superjet 100;

разрешение российским компаниям выводить на рынок запчасти, аналогичные оригинальным;

наработка российскими центрами по техобслуживанию и ремонту опыта работы с воздушными судами импортного производства.

