Рост цен на металлы улучшил параметры бюджета Красноярского края

Законодательное собрание Красноярского края внесло поправки в бюджет региона на 2025 год. Сессия краевого парламента проходит 9 октября.

Доходы бюджета увеличены на 17,8 млрд руб. до 452,1 млрд руб. Расходы, напротив, сокращены на 16,2 млрд руб. до 502,9 млрд руб. Таким образом, дефицит уменьшился более чем на 33 млрд руб. до 50,8 млрд руб.

Проект поправок представил вице-премьер — министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь. По его данным, рост поступлений обеспечили высокая цена на золото и другие цветные металлы.

Как писал «Ъ», в этом году цена золота регулярно обновляла исторический максимум. К 1 октября она достигла $3890 за тройскую унцию. Красноярский край является российским лидером по добыче этого металла. Золотодобыча обеспечивает 12% промышленного производства в регионе.

Валерий Лавский