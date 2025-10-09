Число установленных мини-скульптур ижиков в столице Удмуртии выросло до трех

Еще две миниатюрные копии ижиков из восьми запланированных установили в двух точках столицы Удмуртии: один, с книгой в руках, появился возле главного входа в Дворец детского и юношеского творчества (ДДЮТ), второй, с кубком и лыжами, — рядом с Дворцом спорта. Об этом сообщили в горадминистрации.

«С появлением первого ижика у горожан стали рождаться легенды и сказки. Есть организации, которые тоже хотят присоединиться к проекту и придумать еще несколько скульптур,— рассказала замначальника управления по культуре и туризму администрации Ижевска Ирина Югова.— Очень надеюсь, что все ижики станут новыми туристическими точками города и будут интересны как жителям Ижевска, так и гостям столицы».

Всего в Ижевске установят восемь таких скульптур. Каждая из них будет оформлена под определенную тематику: промышленный, туристический, развлекательный, культурный, спортивный, многонациональный, образовательный и технокреативный ижики. Первый, туристический, был установлен на металлической ограде возле ротонды около Летнего сада имени Максима Горького.

Все скульптуры готовы, они появятся в разных точках города до конца октября. «После установки всех ижиков планируется запустить прогулочный маршрут в виде квеста по поиску мини-скульптур»,— говорится в сообщении.

Проект реализуется при поддержке администрации Ижевска и Сбербанка. «Проект является ярким примером того, как творческие инициативы способны преобразовать городское пространство, привлекая внимание туристов и формируя позитивный имидж региона»,— сказал исполняющий обязанности управляющего удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов. Идея разместить такие скульптуры появилась в рамках конкурса «Лучший государственный и муниципальный служащий». Реализация проекта стартовала в начале года. Инициативу приурочена к 265-летию Ижевска.

Напомним, самую первую копию «мальчика-кафтанщика» высотой 1,5 м установили на Центральной площади Ижевска в ноябре 2010 года к 250-летию Ижевска. «Мальчика-кафтанщика» отлили из 20 тыс. ключей, которые сдали инициативные горожане. Скульптуру создали на заводе «Ижсталь». После этого около предприятия установили увеличенную и позолоченную копию ижика. Третья скульптура появилась около детского сада №105.

Опрошенные «Ъ-Удмуртия» эксперты напомнили о неоднозначной реакции горожан на первого ижика и назвали установку скульптур рядом с объектами классической архитектуры не лучшей идеей. Некоторые собеседники и вовсе назвали объекты «издевательством над хорошим вкусом» и «обезъянничьем», не имеющим привязки к реальной истории ижевских оружейников.

