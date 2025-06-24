Ижики — новые шишиги

В Ижевске планируют установить восемь миниатюрных копий ижика, называемого в народе «мальчиком-кафтанщиком», вблизи значимых архитектурных и общественных мест. Муниципалитет называет миниатюры подарком городу к 265-летию и ссылается на положительный опыт других регионов. Городские власти планируют организовать пешеходный квест-маршрут по поиску скульптур. Эксперты напомнили о неоднозначной реакции горожан на «мальчика-кафтанщика», установленного на Центральной площади, и назвали установку скульптур рядом с объектами классической архитектуры не лучшей идеей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В Ижевске установят восемь миниатюрных статуэток ижика, или «мальчика-кафтанщика», сообщает пресс-служба муниципалитета. Скульптуры разместят у значимых городских объектов, таких как Дом дружбы народов и новый спортивный комплекс «Сила воды — ИНВУ». Фигурки получат тематическое оформление в зависимости от места установки, например появится многонациональный и спортивный ижики.

Первого туристического ижика установили на металлической ограде у ротонды около Летнего сада. Еще семь скульптур расставят по городу до конца сентября. В будущем горадминистрация планирует организовать прогулочный маршрут в виде квеста по поиску статуэток.

«Миниатюрные скульптуры-символы уже давно стали частью городской среды многих городов в России. Теперь Ижевск тоже в их числе. Такой небольшой по размеру подарок городу к его 265-летию должен стать большой туристической историей»,— рассказал глава города Дмитрий Чистяков. Мэр добавил, что ижиков интегрируют в действующие прогулочные маршруты и включат в новые туристические программы.

Первого ижика высотой 1,5 м установили на Центральной площади Ижевска 4 ноября 2010 года к 250-летию Ижевска. «Мальчика-кафтанщика» отлили из 20 тыс. ключей, которые сдали инициативные горожане. Скульптуру создали на заводе «Ижсталь». После этого около предприятия установили увеличенную и позолоченную копию ижика. Третья скульптура появилась около детского сада №105. Миниатюрный ижик у ротонды стал четвертым.

Идея установки серии миниатюрных скульптур в уличном пространстве городов России впервые была реализована в Калининграде. Сказочных существ назвали хомлинами. Первую скульптуру установили в 2018 году. Впоследствии аналоги хомлинов появились в Архангельске, Серпухове, Пскове, Кирове и ряде других городов. В большинстве из них организовали туристические квесты, связанные с миниатюрными достопримечательностями. При этом хомлины в Калининграде и шишиги-летуны в Самаре вызвали негодование представителей РПЦ, ряда депутатов и части городской общественности, в том числе «Русской общины». В обоих случаях региональные и городские власти выступили за сохранение скульптур.

Директор Центра территориального развития (ЦТР) Удмуртии Яков Вдовин рассказал «Ъ-Удмуртия», что у жителей Ижевска есть выраженный запрос на создание большего числа уникальных фотозон и точек притяжения. Однако, по мнению эксперта, стремление жителей к благоустройству города требует соответствующей координации специалистов: не все креативные предложения ижевчан являются успешными.

«Размещение каких-либо арт-объектов должно координироваться и утверждаться Главным управлением архитектуры города с учетом архитектурного облика территорий размещения таких объектов, эстетики и тематической уместности»,— уточнил господин Вдовин.

Отношение жителей к скульптуре ижика на Центральной площади господин Вдовин охарактеризовал как «неоднозначное». «Когда мы обсуждали с жителями реконструкцию площади и эспланады, были активные дискуссии по скульптуре — значительная часть участников встреч предлагала убрать ижика, поскольку его облик им не нравится»,— резюмировал директор ЦТР.

Историк-краевед Евгений Шумилов негативно оценил предложение. «Понятно, что это заимствование, “обезьянничанье”, но я не против самой идеи размещения миниатюрных скульптур. Другое дело, что они должны быть выполнены профессионально. Особенно если речь идет о детских лицах, которые отличает сложная в исполнении пластика. Места расположения скульптур должны быть согласованы с окружающим пространством. Установка миниатюры рядом с ротондой — объектом классической архитектуры — издевательство над хорошим вкусом»,— считает собеседник «Ъ-Удмуртия».

Господин Шумилов считает, эти миниатюры отличаются не лучшим качеством исполнения и уместны для расположения в менее значимых местах. По его словам, не известно, кто участвовал в обсуждении и принятии решения об установке миниатюр. «В общественную комиссию по переименованию улиц при администрации вопрос не поступал. Хотя иногда комиссия, в которой я состою, курирует установку памятников»,— рассказал господин Шумилов.

Евгений Шумилов утверждает, что «мальчики-кафтанщики» не имеют привязки к реальной истории ижевских оружейников. Историк-краевед считает, что при создании скульптур следует обращаться к удмуртской символике и мифологии, удмуртским соцветиям, гербовой птице или уральским мотивам.

«Удмуртская столица практически лишена региональной и национальной специфики в декоративном убранстве. Столица региона не имеет самобытности. При том что установка самого первого ижика вызвала волну возмущения в среде профессиональных художников и скульпторов, эту идею продолжают упорно тиражировать»,— заключил господин Шумилов.

Дмитрий Горбунов