Движение по новому мосту в Октябрьском районе Екатеринбурга откроется в октябре

В Екатеринбурге до конца октября откроется движение по новому мосту в Октябрьском районе, а также дорога от бульвара Вдохновения до улицы Любви, сообщили в городской администрации.

Заместитель главы города Рустам Галямов в ходе объезда строительных объектов осмотрел новый путепровод через железнодорожные пути на перспективной улице Латвийской. Строительство началось в сентябре прошлого года, он заменит два старых моста на переулке Низовом, которые были в аварийном состоянии. Протяженность объекта составляет 312,5 м, из которых 209,7 м — подходы, а сам мост — 102,7 м. Объект готов на 95%.

Дорога от бульвара Вдохновения до улицы Любви длиной 570 м и шириной от 12 до 16 м будет четырехполосной, с тротуарами площадью 9 тыс. кв. м и велодорожками. Здесь также планируется высадить около 200 деревьев и 30 тыс. кустарников. На объекте установят 96 опор освещения, разметку, дорожные знаки, светофоры и два остановочных комплекса.

Ирина Пичурина